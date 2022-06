Bac 2022 : 4073 candidats sont concernés dans la Tandjilé

Le Gouverneur de la tandjilé Doudlengar Miayo a lancé officiellement ce lundi 20 juin à Laï, les épreuves écrites du Baccalauréat session de juin 2022 pour le compte de la tandjilé.

A l’instar des autres candidats du pays, ceux de la province de la tandjilé pour cinq centres à savoir : Béré, Bactchoro, Laï, Kelo 1 et 2 avec un effectif de 4073 candidats toutes séries confondues entrent dans la course. Le représentant du délégué de l’éducation nationale et de la promotion civique de la tandjilé, Mouatangardjimti Tendé, a demandé aux candidats de se débarrasser de tout ce qui est suspect et d’éviter la communication. “Ce sont des sujets que vous avez déjà traité en classe, il suffit de garder votre calme et tout ira bien” a-t-il rassuré.

Donnant le coup d’envoi, le gouverneur de la province de la tandjilé Doudlengar Miayo a demandé aussi aux candidats de se concentrer et de bien travailler, sans stress, ni peur. Il leur a rappelé la confiance en soi. Aux surveillants, le gouverneur a invité à bien faire leur travail pour le bon déroulement de l’examen.