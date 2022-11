Avis de recrutement d’Un (e) Auditeur interne pour le compte du projet ALBIA

RECRUTEMENT – Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement de l’IDA pour la mise en œuvre du Projet de Développement Local et d’Adaptation aux Changements Climatiques (ALBIA) et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer le paiement au titre du contrat relatif au recrutement d’Un (e) Auditeur interne.

Le Coordonnateur du Projet de Développement Local et d’Adaptation aux Changements Climatiques (ALBIA) invite les consultants individuels ayant des qualifications et compétences dans les domaines à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des services. Lieu d’affectation : Dieddaa (ATI)

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du règlement : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA » de Juillet 2016, 2018, 2020 « Règlement de la passation des marchés », relatif aux règles de la Banque Mondiale sont applicables.

Les termes de référence seront obtenus au bureau de N’Djamena de la coordination ALBIA auprès de Messieurs : Abdoulaye AZIBER, à l’adresse ci-après : ministère de l’Environnement de la Pêche et du Développement Durable, Rue IDRIS MISKINE BP 447, Email : azibertalbia@gmail.com ou abzoumatahir@vahoo.fr Tel : 62 5 28 28.

COMPOSITION DU DOSSIER : une lettre de motivation, un CV détaillé signé y indiquer trois personnes référence avec contacts valides), les copies certifiées des diplômes et certificats, les copies des certificats et attestations d’emplois. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, un certificat médical.

LIEU DE DEPOT : Les dossiers de candidature complets comportant les pièces requises peuvent être déposées au plus tard le 21 décembre 2022à 12 heures à l’adresse ci-dessus.

Le Secrétaire Général du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable

OUALBADET MAGOMNA