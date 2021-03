AVIS DE RECRUTEMENT

Un Cabinet spécialisé dans les Ressources Humaines recrute pour le compte d’une Société de la place les personnes pour les postes suivants :

Directeur Administratif et du Matériel :

Critères de qualification :

Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 minimum en gestion ou administration des entreprises (ressources humaines, achat, logistiques et juridique). Justifier d’une expérience professionnelle de 4 années minimum à un poste de responsabilité de niveau équivalent et d’encadrement d’une équipe.

Directeur Financier :

Critères de qualification :

Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 minimum en comptabilité, finance et audit. Justifier d’une expérience professionnelle de 4 années minimum à un poste de responsabilité de niveau équivalent et d’encadrement d’une équipe.

Chef de Département comptabilité et trésorerie :

Critères de qualification :

Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 minimum en comptabilité, finance, audit et fiscalité. Justifier d’une expérience professionnelle de 2 années minimum à un poste de responsabilité similaire. Parfaite maîtrise de Sage comptabilité.

Chef de Département Achat et Logistique :

Critères de qualification :

Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 minimum en logistique, gestion, achats et approvisionnements et une parfaite connaissance en Anglais. Justifier d’une expérience professionnelle de 4 années minimum à un poste de responsabilité similaire. Parfaite maîtrise de Sage comptabilité

Responsable Informatique :

Critères de qualification :

Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Informatique. Justifier d’une expérience professionnelle de 4 années minimum dans une structure professionnelle, dont 2 années à un poste de responsabilité similaire.

Responsable des Ressources Humaines :

Critères de qualification :

Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 minimum en gestion des ressources humaines. Justifier d’une expérience professionnelle de 4 années minimum dans une structure professionnelle, dont 2 années à un poste de responsabilité similaire.

Responsable des Ventes :

Critères de qualification :

Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+3 minimum en marketing. Justifier d’une expérience professionnelle de 4 années minimum dans une structure professionnelle, dont 2 années à un poste de responsabilité similaire.

Responsable Marketing :

Critères de qualification :

Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+4 minimum dans une école de commerce et de communication spécialisée en marketing. Justifier d’une expérience professionnelle de 4 années minimum dans une structure professionnelle, dont 2 années à un poste de responsabilité similaire.

Chef de Département Exploitation et production :

Critères de qualification :

Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Technique (mines et gestion des carrières, procédés industriels non alimentaires) de niveau BAC+4 minimum et une parfaite connaissance en Anglais. Justifier d’une expérience professionnelle de 4 années minimum à un poste de responsabilité de niveau équivalent et d’encadrement d’une équipe.

Composition des dossiers de candidature : Une demande de candidature, une lettre de motivation pour le poste sollicité, un CV détaillé signé (y indiquer trois personnes références avec contacts valides), les copies certifiées des diplômes, les copies des certificats et attestations de travail, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

Lieux et délai de dépôt des dossiers de candidature :Dossiers à déposer sur le compte admin@ccmsao.com et au cabinet Juriscom situé à Djambal-Barh, Immeuble de l’agence Orabank, Tel (+235) 62 34 44 62. Le délai de dépôt des dossiers de candidature est fixé du 04- 15 Mars 2021. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.