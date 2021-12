AUDIO : “Tant qu’il n’y a pas cet accord entre les politico-militaires, il n’ y aura pas de dialogue”, politologue Evariste Ngarlem Toldé

AUDIO : les préparatifs du dialogue national en cours augurent l’échec de cette rencontre en vue, selon le politologue Evariste Ngarlem Toldé. D’après lui, « si on doit aller au dialogue pour que le même gouvernement et les responsables du CMT continuent par rester après le dialogue, rien ne changera et c’est un lit qu’on prépare pour une éventuelle guerre dans ce pays ». Ses analyses sont enregistrées par la radio Vision FM.