AUDIO : Nasra Djimasngar répond au ministre de la Sécurité par rapport à la tranchée autour de N’Djamena

AUDIO- La tranchée creusée à l’est de N’Djamena, d’après le ministre de la Sécurité publique et de l’immigration, Souleymane Abakar Adam, est un canal qui consiste à drainer les eaux du Chari, pour favoriser la culture maraichère et alimenter la ceinture verte. Dr Nasra Djimasngar, Secrétaire général du parti “Nouveau jour” lui répond à ce sujet et sur un certain nombre de questions au micro de la radio Vision Fm. Ecoutez-le.