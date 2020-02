Audio. Les structures sanitaires du Kanem ne tiennent pas, le gouverneur s’explique

Dans une interview accordée aux journalistes de la place, le gouverneur de la province du Kanem Hassan Terap explique les raisons qui handicapent le bon fonctionnement des structures sanitaires de la province dont il en est le premier responsable.

Sur le plan sanitaire, la province du Kanem ne se porte pas bien. Les centres de santé, les districts et le plus grand hôpital de cette localité fonctionnent difficilement avec un nombre très limité de personnel soignant, sans parler du manque des matériels et des infrastructures adéquates. Malgré ces problèmes, les pesanteurs socio-culturelles sapent les efforts du gouvernement et ses partenaires. Dans une interview, le gouverneur de ladite province Hassan Térap énumère quelques-unes de ces difficultés et plaide pour plus d’efforts.







