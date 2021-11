AUDIO : Acheikh Ibn Oumar donne la conception du dialogue national inclusif, selon le gouvernement

AUDIO-A l’occasion du lancement de la formation des acteurs politiques et ceux de la société civile, sur les techniques de discussion, de médiation et de culture générale pour une transition au Tchad, le ministre d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar a donné la conception du dialogue national inclusif selon le gouvernement de transition. Ecoutez-le au micro de la radio Tchad.