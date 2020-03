“Aucun cas de Covid-19 n’est encore enregistré au Tchad”, rassure le ministère de la Santé

Dans un communiqué, le ministère de la Santé publique a rassuré la population tchadienne que jusqu’aujourd’hui, aucun cas de Covid-19 n’est enregistré au Tchad.

À travers le communiqué, le ministère a rappelé que le dispositif qu’il a mis en place permet de monitorer systématiquement les températures des passagers qui entrent au Tchad. Aussi, qu’un site a été identifié pour recevoir les cas suspects et les prendre en charge.

Le communiqué affirme que l’épidémie de la maladie à coronavirus est une menace à portée mondiale. Face à cette situation, “nous invitons la population tchadienne à la sérénité mais aussi à une vigilance plus accrue et à l’adoption de comportements favorisant la prévention.” indique le ministère.

Le ministère de la Santé publique appelle la population à adopter des comportements ci-après :

– Se laver régulièrement les mains à l’eau propre et au savon ou avec des gels hydroalcooliques ;

– Se protéger, si possible, la bouche et le nez avec une bavette si on souffre de rhume ;

– Se couvrir la bouche et le nez avec du mouchoir ou avec le creux du coude quand on tousse ou éternue ;

– Éviter tout contact direct avec des personnes présentant des signes suspects de grippe ou de difficultés respiratoires ;

– Bien cuire les viandes, poissons, crabes, crevettes, escargots de mer et autres fruits de mer avant de les consommer.

– Devant toute suspicion, informer le personnel de centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate.

Le communiqué conclut qu’en plus des dispositions qui sont prises par le ministère de la Santé publique à l’aéroport international de N’Djamena pour surveiller les voyageurs provenant des zones touchées, un dispositif sera mis aux frontières pour procéder à la prise de température de tous les passagers qui entrent au Tchad.