Attaque du siège de l’UNDR : le parti soupçonne le MPS, mais ce dernier réfute

Le siège du parti de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), est vandalisé cet après-midi par un groupe jeunes inconnus. Le vice-président du parti, Célestin Topona soupçonne le MPS est pour quelque chose. Ce dernier réfute les faits.







Le siège de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (Undr). était le cible d’une double attaque par de jeunes gens. La première était 7H: 30 et la seconde à 14H.Ils ont saccagé les bureaux, sectionné la corde qui tient le drapeau, brûlé le drapeau l’Undr, juste à côté du siège. A leur premier passage, ils ont promis de revenir une fois de plus.

Des propos que les militants de l’UNDR ont trouvé de éphémère. Mais les jeunes étaient revenus. “A 14 heures ils revenus cette fois au nombre de 30. Ils ont défoncé la porte qui était fermée et ont commencé a jeté des projectiles dans tous les sens” a déclaré Célestin topona.



Un acte dont le représentant du parti ne comprends pas les mobiles. Selon lui, l’UNDR n’a pas commis des actes de violences dans ses activités. “C’est une attaque incompréhensible. D’autant qu’au niveau de l’UNDR, nous avons jamais privilégié la violence. Notre lutte politique est essentiellement pacifique”.

Quant à l’Undr, tient responsable le parti au pouvoir. “Suite à cet acte, nous soupçonnons fortement le parti au pouvoir de vouloir créer une autre situation”, indexe-t-il. Toutefois Celestin Topona, n’a hésité de souligner que leur parti prend ses défenses. “Nous nous disons que c’est un chemin dangereux, parce que nous nous allons nous organiser pour nous défendre contre tout groupe qui viendra attaqué notre siège”, a-t-il retorqué

Le MPS en position de défense

Joint par téléphone, le porte parole du Mouvement patriotique du salut (MPS), Jean Bernard Padaré, a laissé entendre que son parti n’a pas apporté la démocratie pour des méthodes voyons. “Nos jeunes ne sont pas des sauvages. Cette accusation est très grave, et j’espère qu’il apportera les preuves. Nous n’avons pas apporté la démocratie pour des méthodes de voyons”.



Pour le représentant de MPS, leurs militants sont ni de près, ni de loin, s’impliquent dans des telles pratiques. L’UNDR serait entrain de vouloir chercher à se donner une valeur ajoute t-il. “C’est eux-mêmes qui auraient monter des jeunes en leur faisant porter des t-shirts MPS pour se donner une certaine valeur et pour faire parler d’eux”.

Le parti UNDR entend saisi la police afin de mener une enquête pour déterminer les mobiles de “cette attaque gratuite”, estime Celestin Topona.