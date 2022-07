Ati : Le comité supérieur des affaires islamique section du Batha renforce les capacités des enseignants des enfants Mouhadjirines

Un atelier de renforcement de capacités des enseignants des Mouhadjirines sur l’encadrement est lancé ce matin par le gouverneur de la province du Batha Djimta Ben Dergon. Il s’agit d’un cadre propice qui s’offre à la réflexion pour un encadrement bénéfique à ces enfants.

En effet, cet atelier décliné en trois axes notamment l’acquisition du savoir qui procure la connaissance, la transmission du savoir être qui se traduit par un bon comportement et le renforcement de compétences. C’est une initiative du comité supérieur des affaires islamiques section du Batha qui a bien voulu aider les enseignants à bien gérer leurs enfants Mouhadjirines.



Selon le maire de la veille d’Ati, Abakar Moussa Kaidallah, cette formation en terme de gestion est la première du genre organisé à Ati qui est le chef-lieu de la province et grâce à l’appui financier du gouverneur, les enfants Mouhadjirines seront bien encadrés.

Le maire n’a pas manqué de remercier les associations qui ont contribué à l’élaboration des termes de référence pour la tenue de cet atelier.



Le représentant du président du comité supérieur des affaires islamiques section du Batha, Mahamat Tahir Benyanla, exhorte les enseignants de faire preuve d’attention durant cette formation pour mieux transmettre à leur tour le message aux enfants.



Ouvrant les travaux de cet atelier, le gouverneur de la province du Batha Djimta Ben Dergon précise que l’école coranique constitue la meilleure source d’éducation existante ou, dans certains cas accessible comparativement à l’école occidentale. Ce fut l’occasion pour le gouverneur de prodiguer quelques conseils et surtout attirer l’attention des enseignants sur les pratiques des enfants Mouhadjirines. Il a cité notamment les bagarres rangées à leur âge qui présagent une mauvaise cohabitation dans l’avenir, les balades intitules dans la ville et les marchés de la place au lieu d’être dans le lieu d’apprentissage, etc.



Pour finir, le gouverneur a lancé un appel à l’endroit des ONGs, projets, programmes et des opérateurs économiques d’appuyer financièrement et matériellement le comité islamique du Batha pour plus d’actions dans l’encadrement des enseignants des écoles coraniques et des enfants Mouhadjirines.

Mahamat Djibrine Issa,correspondant à Ati.