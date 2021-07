Ati : 40 filles-mères suivent une formation sur l’entrepreneuriat initié par l’ONG Guéra touristique

40 filles-mères suivent une formation axée sur l’autonomisation des femmes et des filles-mères de la province du Batha, ce lundi 5 juillet. Initiée par le projet PISCCA, et financée par l’Ambassadeur de France au Tchad, et mis en œuvre par l’ONG Guéra touristique.

Le chef d’antenne d’Ati Mahamat Ali Annour, a souligné que, ce type de projet de développement initié par L’ONG Guera touristique, et l’Ambassade de France au Tchad, en faveur des organisations féminines de la province du Batha vient compléter le programme de l’État tchadien dans le domaine du développement social.

Pour le Représentant du coordinateur de l’ONG Guéra touristique, Jonathan Bondjos, cette formation vient renforcer les capacités des filles-meres en entrepreneuriat et leur permettra de mieux se prendre en charge face au contexte actuel dont vit notre pays.

Le Maire 1er Adjoint de la commune d’Ati, Assou-Idi Adoum Abdraman, a pour sa part exhorté les filles-meres bénéficiaires de cette formation à la mise en pratique des connaissances qu’elles auront acquise.Car selon lui, cette formation ouvrera les portes du succès dans la vie économique et permettra aux filles-meres d’entreprendre des activités génératrices de revenu.

Pour finir, le Maire 1er Adjoint Assou-Idi Adoum Abdraman, a remercié l’ONG Guéra touristique et son partenaire l’Ambassade de France au Tchad, pour la réalisation de ce projet d’une importance capitale, pour les couches vulnérables.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant Ati