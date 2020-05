Assemblée nationale : le ministre des Finances interpellé sur la création du fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, fait face aux élus du peuple ce lundi 11 mai 2020. Il défend le projet de loi portant création du fonds pour l’entrepreneuriat des jeunes.

Le projet de loi défendu par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, ce 11 mai à l’Assemblée nationale, vise à définir un cadre légal de référence pour le financement des projets entrepreneuriaux des jeunes. L’idée est de traduire en réalité concrète et immédiate l’une des plus importantes promesses du chef de l’Etat, Idriss Deby Itno, au bénéfice de la jeunesse tchadienne.

