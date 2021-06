Arrivé en fin de mission, le commandant de la force Barkhane décoré

Le commandant de la force Barkhane, le général de division Marc Conruyt, est arrivé en fin de mission. Il a été élevé ce 29 juin au grade de l’officier de l’ordre national du Tchad par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby.

Le général de division Marc Conruyt est honoré par le Tchad. Cette distinction est une reconnaissance du pays pour son engagement à la tête de la force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il s’en est félicité et loue le partenariat qui existe entre les pays du Sahel et la France. « C’est une grande fierté. Un grand honneur pour moi d’avoir été décoré aujourd’hui par le président de la transition. Je crois qu’à travers cette décoration, c’est avant tout la reconnaissance de la grande qualité du partenariat militaire entre Barkhane mais les forces françaises plus généralement et les forces armées tchadiennes. Partenariat qui s’est vérifié encore tout le long de mon mandat à la tête de Barkhane. Que ce soit ici au Tchad ou que ce soit au Mali, au Burkina, au Mali, au Niger où nous avons mes troupes », confie le général Marc Conruyt à nos confrères de la radio nationale.

Il ajoute que cette collaboration sur le terrain s’est « toujours montré d’une très très grande efficacité ». Le général Marc Conruyt va rejoindre l’état-major francais où il servira dans l’armée de terre.

L’opération Barkhane est une opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l’Armée française, avec une aide secondaire d’armées alliées, qui vise à lutter contre les groupes armés terroristes. Lancée le 1er août 2014, elle a remplacé les opérations Serval et Épervier.