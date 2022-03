Antoine Bangui Rombaye renonce à sa participation au pré-dialogue des politico-militaires

Par un communiqué, l’écrivain et homme politique, Antoine Bangui Rombaye, regrette la “démission” de Goukouni Weddeye, président du Comité technique spécial en charge de l’organisation du pré-dialogue avec les politico-militaires. Par la même occasion il renonce à sa participation au pré-dialogue qui s’ouvre ce dimanche 13 mars à Doha au Qatar.

La désignation d’une nouvelle équipe pour piloter les activités en lien avec le pré-dialogue avec les politico-militaires n’est pas du goût de l’ancien ministre des Affaires étrangères de Tombalbaye, Antoine Bangui ROmbaye. Dans son communiqué signé de ce vendredi 11 mars, l’homme politique et écrivain dit regretter la “démission” de Goukouni Weddeye qui présidait ce comité. “C’est un homme dont la probité morale et la sagesse ne souffrent d’aucun doute“, affirme-t-il.

Invité comme personne ressource par le président Goukouni Weddeye au pré-dialogue avec les politico-militaires, Antoine Bangui Rombaye rénonce à sa participation. Il le justifie par la démission de celui qui l’a invité. “Ma présence et ma contribution ne me paraissent plus opportunes : je crains qu’elles ne servent à cautionner des décisions qui seront prises par le plus grand nombre des participants, issus des actuels organes de transition et des caciques du Mouvement patriotique du Salut (MPS)“, écrit-il.

En effet le mercredi 9 mars le Président du conseil militaire de transition le général Mahamat Idriss Deby Itno a signé un décret qui met en place un nouveau comité spécial chargé des négociations avec les politico-militaires en lieu et place du Comité technique spécial (CTS) dirigé par l’ancien Président Goukouni Weddeye. Cette annonce à la veille du pré-dialogue a suscité beaucoup de commentaires et réactions. On parle de démission de Goukouni, mais l’intéressé lui-même a déclaré sur les antennes de la RFI ne pas savoir la raison de son éviction, car pour lui sa mission n’était pas encore finie.