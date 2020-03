Anniversaire du MPS : Déby ne prend pas part aux festivités

POLITIQUE – Prévu à Mongo, chef lieu de la province du Guéra dans le Centre du pays le 30e anniversaire du MPS ne verra pas la participation de son président-fondateur Idriss Déby Itno.

Les militants du MPS qui ont fait le déplacement sur Mongo sont dans le désarroi. Vêtus aux couleurs du parti, tous les militants sont visibles sur la route de l’aérodrome de Mongo et tout au long de la voie qui mène jusqu’à la place publique de la ville. De nombreux jeunes venus des villages et cantons de la Province du Guéra ont cru voir physiquement leur président mais c’est le contraire. Les étudiants de l’université de Mongo ne sont pas du reste, car en se déplaçant pour accueillir le chef de l’Etat ils voulaient profiter de cette occasion pour présenter leurs doléances, mais c’est également la même situation. Les opérateurs économiques et certains vendeurs ambulants sont aussi les grands perdant de cette journée où toutes les activités commerciales ont observé une pause dans le souci d’accueillir le président de la République.

Le président Déby était attendu hier dans la soirée. Mais son voyage a été reporté pour ce matin du 11 mars 2020. Finalement, le voyage est carrément annulé. Sur son compte Twitter, il a rendu hommage aux martyrs qui se sont sacrifiés pour l’avènement de la démocratie.