Alladjim Naorgué : le 1er commandant de bord tchadien d’avion gros porteur à la tête du Ministère de l’Aviation civile

Parmi les nouvelles têtes dans le gouvernement du 25 février 2021, figure Alladjim Naorgué. Celui qui à la charge du Ministère de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale à un curriculum vitae bien fourni dans ce domaine.

Surnommé affectueusement “Captain” par ses amis en référence à son passé de commandant de bord, Alladjim Naorgué Josué, n’arrive pas en terrain inconnu. Ce père de quatre enfants, âgé de 62 ans, fut le premier commandant de bord tchadien d’avion gros porteur.

Après sa formation en aéronautique en France, il devint pilote de ligne à 22 ans. Alladjim Naorgué a derrière lui une trentaine d’années de pilotage dans de nombreuses compagnies internationales (Air Afrique, UTA, Saudi Arabia Airlines, Air Liberté, Onurair, Eagle).

Depuis 2008, il s’est reconverti dans l’administration aéronautique et a occupé des fonctions d’expert et d’Inspecteur Régional de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et de Sao Tomé et Principe auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il fut aussi cadre de la défunte compagnie nationale Toumaï, expert national puis Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC).

C’est donc un homme du domaine qui aura désormais la charge du Ministère de l’Aviation civile et de la Météorologie.