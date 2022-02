Alerte : les ressortissants du grand Moyen Chari organisent une marche pour la dignité et la justice, le mardi 15 février

ALERTE – Les ressortissants du Grand Moyen Chari, les provinces du Mandoul et du Moyen Chari ont annoncé une marche pour la dignité et la Justice pour le mardi 15 février 2022. Ceci en contestation à la tuerie de Sandana dans le Moyen-Chari qui a fait 12 morts. La marche débutera à partir de 7h du matin selon le trajet suivant : départ de l’espace Festafrica jusqu’à au rond-point de l’union avec un crochet via l’avenue Bokassa pour rallier le terrain municipal de Pari-Congo.