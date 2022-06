Alerte : Les leaders de Wakit Tamma condamnés à 12 mois de prison avec sursis

Le verdict du jugement des leaders de Wakit Tamma, arrêtés à la suite de la marche anti-France du 14 mai 2022, vient de tomber à Moussoro où a lieu le procès. Ils vont recouvrer la liberté car ils sont condamnés à 12 mois de prison avec sursis, 50.000 FCFA d’amende chacun et 10 millions pour tous préjudices.

A l’ouverture du procès ce matin, le procureur avait requis deux ans d’emprisonnement ferme et 100.000 FCFA d’amende. Tandis que la partie civile a réclamé deux milliards pour dommages et intérêts.

Il faut rappeler que Me Max Loalngar, Me Koudé Mbainaissem, Gounoung Vaima Gan-Faré, Hissein Massar Hissein, Allamine Adoudou et Youssouf Korom ont été écroués à la suite de la manifestation du 14 mai 2022 contre la politique française au Tchad. Manifestation à l’issue de laquelle, des casses et pillages ont eu lieu, notamment de sept stations de l’entreprise française, Total.

