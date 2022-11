Airtel lance la 3ème édition de la promo Choukrane

Le Directeur général d’Airtel Tchad a lancé officiellement ce 15 novembre, la 3e édition de la promo Choukrane. La promo qui va du 15 novembre au 15 décembre 2022 vise à récompenser la fidélité de ses clients.

Comment participer à la promo Choukrane ?

Jusqu’au 15 décembre 2022, achetez vos forfaits préférés Hallou Appels et internet en tapant *342# ou *436# via Airtel Money ou via l’application My Airtel pour cumuler un maximum des points. Ensuite échangez-les contre des produits alimentaires, des fournitures scolaires et des T-shirts à tout moment dans les points d’échanges et boutiques Airtel.

Cumulez au moins 100 points chaque semaine pour participer aux grands tirages au sort et tentez de gagner de bons d’achat Airtel Money de 50.000 FCFA, des routeurs Wifi 4G de poche, des Routeurs wifi 4G de maison, des packs familiaux, des groupes électrogènes, des vélos des motos.

Comment cumuler des points?

Il suffit d’acheter un forfait appel et ou internet pour cumuler des points 100F = 1 point

Exemple :

Forfait 115F 1 point Forfait 1000F 10 points Forfait 7000 70 points

Tapez *123# pour vérifier vos points cumulés

La promotion concerne tous les clients répartis sur l’ensemble du territoire national selon ce coupage ci-dessous :

Zones :

Centre

Grand Kanem

N’Djaména

Chari Baguirmi

Nord Est (Grand-Nord)

Sud 1 (les deux Logones et le grand chari)

Sud 2 (les deux Mayo-Kebbi et la Tangile)

Lots à échanger Points à cumuler Code d’échange Savon 30 *123*1# Spaghetti 40 *123*2# Macaroni 50 *123*3# Sardine 60 *123*4# Sucre 100 *123*5# Jus de fruit 1L 120 *123*6# T-Shirt 170 *123*7# Cahier de 50 pages 30 *123*8# Cahier de 100 pages 40 *123*9# Cahier de 200 pages 50 *123*10#

Lots à gagner par tirage au sort Moto 100 points Vélo Groupe électrogène Pack familial Bon d’achat Airtel Money de 50.000 F Routeurs 4G Wifi de maison Routeurs 4G Wifi de poche

NB : cumulez au moins 100 points dans la semaine pour participer au tirage

Comment gagner les super-lots au tirage au sort ?