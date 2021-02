Ahmat Karambal prend les rênes de la province du Batha

Assurant l’intérim après le décès du général Benaïndo Tatola, Saleh Haggar Tidjani, a passé le témoin ce matin au nouveau gouverneur du Batha, Ahmat Mahamat Karambal, nommé par décret n°116 du 21 janvier 2021.



En passant la charge à son successeur, l’ex gouverneur par intérim, Saleh Haggar Tidjani, a énuméré un certain nombre de défis qui attendent le nouveau gouverneur notamment les récurrents conflits fonciers autour des champs et des puits, la cohabitation parfois tendue entre les communautés et le trafic des enfants vers la Lybie.

En installant le nouveau gouverneur, le directeur général du ministère de l’Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Goundoul Vikama, a souligné que le choix opéré par le maréchal Idriss Déby Itno, n’est pas fait au hasard. Car, dit-il, Ahmat Mahamat Karambal est un homme plein d’expérience et apte à gérer les hommes et la chose publique. Goundoul Vikama a aussi demandé au nouveau gouverneur de promouvoir une administration de proximité à visage humain, respectueuse des droits du citoyen et des libertés fondamentales.

Le nouveau gouverneur de la province du Batha, Ahmat Mahamat Karambal, a, pour sa part, sollicité le concours de tout un chacun pour l’aider à bien mener cette ”noble tâche” au bénéfice de toute la population de la province.

Après l’installation du gouverneur, le directeur général du ministère de l’Administration du territoire et des Collectivités autonomes, a rencontré les autorités civiles et militaires de la province. Il leur a donné des orientations pour la bonne marché de l’administration.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati