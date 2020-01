Agro-Business Tchad Incubator envisage former 23 000 entrepreneurs agricoles

ENTREPRENEURIAT – Agro-Business Tchad Incubator a présenté le samedi son projet sur la formation de 23 000 agripreneurs pour 23 fermes pilotes avec la technologie goutte à goutte pour la réduction de l’insécurité alimentaire au Tchad.

Dans l’optique de sortir le Tchad de l’insécurité alimentaire, Agro-business Tchad et ses partenaires ont lancé le 11 janvier 2020 le projet de formation de 23 000 agripreneurs pour 23 fermes pilotes avec la technologie goutte à goutte pour la réduction de l’insécurité alimentaire au Tchad .

Ce projet est un programme national de formation et de renforcement de capacité des jeunes et femmes des 23 provinces du Tchad en différentes techniques de production végétale (le maraîchage, la production d’arachide, du riz, du sésame etc.), animale (élevage des pondeuses et poulet de chair, élevage des petits ruminants etc.), la technologie de transformation agroalimentaire et enfin l’organisation de participants en filière afin de rendre compétitive le secteur agricole tchadien etc.

Ensuite viendra l’accompagnement post formation afin structurer les petits producteurs (jeunes et femmes) en coopérative et leurs encourager à cotiser afin d’installer 23 fermes pilotes avec la technologie goutte à goutte.

Le coût global dudit projet est estimé à un montant de 23.000.000 FCFA soit 1.000.000 FCFA pour former 1 000 jeunes et femmes par province.

Le promoteur d’Agro-business incubateur, Djimnade Parfait estime que « pour un projet de 23 000000 FCFA, on n’a pas besoin de la FMI ou de la BAD pour le financer. Nous attendons la contribution des Tchadiens de l’intérieur comme ceux de l’extérieur pour la réussite de ce projet. Toutefois les sociétés de la place comme Airtel, Tigo, BDT ou la PAM, FOA, Union Européenne, les ambassades…peuvent bien contribuer ».

Par ailleurs, le projet a pour cible principal les femmes et les jeunes. Il vise à favoriser l’autosuffisance alimentaire et la promotion de entrepreneuriat au Tchad. Pour démarrer le projet, les filles et fils de chaque province peuvent contribuer dès maintenant