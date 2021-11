Agression de l’abbé Madou : « Les auteurs sont arrêtés », informe le gouvernement

Le gouvernement tchadien condamne l’agression du prêtre Madou et annonce l’arrestation des présumés auteurs.

« C’est une agression inacceptable », a déclaré dans une interview accordée à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, au sujet de l’agression du curé Madou Simon-Pierre, par des forces de l’ordre, au sein de sa paroisse, le 3 novembre. Elles ont pénétré de façon « anormale » ce lieu de culte pour « molester » le prêtre, critique le ministre de la Communication, Abderaman Koulamallah.

« Le gouvernement s’est engagé pour la sécurité des Tchadiens, pour la liberté religieuse et aucune exception ne pourra être faite. Nous appelons l’ensemble des Tchadiens qui vivent ces genres de situation à porter rapidement cette affaire devant la justice. Mais, d’ores et déjà, les auteurs de ces infractions ont été arrêtés et des sanctions adéquates seront prises », annonce Abderaman Khoulamallah. .