Afrique : Ngueto Yambaye prend les rênes du Fonds de garantie et de coopération économique

Nommé directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), le Tchadien Ngueto Tiraïna Yambaye a été installé dans ses fonctions. C’est à la faveur d’une cérémonie organiée le vendredi 24 juillet 2020 au siège de l’institution financière à Cotonou.

Ngueto Tiraïna Yambaye est officiellement à la tête du Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE). Désigné directeur général lors de la 3ème session extraordinaire du Conseil des gouverneurs du Fonds en juin 2020, l’économiste tchadien a été installé dans ses fonctions.

Le cérémonie a été présidée par le président du Conseil d’administration du FAGACE, Hugues Oscar Lokossou, représentant le ministre béninois de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, président en exercice du Conseil des gouverneurs.

A l’occasion, le nouveau directeur général du FAGACE a témoigné sa gratitude aux gouverneurs et administrateurs du Fonds pour la confiance placée en sa personne. Economiste de haut niveau spécialisé en finance internationale et en stratégie de financement, Ngueto Tiraïna Yambaye a affirmé sa « ferme volonté de conduire avec succès, le plan de développement du FAGACE afin d’en faire une institution de référence international sur le marché ».

Une nouvelle page

Les officiels à la cérémonie d’installation du nouveau directeur général

7ème directeur général du Fonds, Dr Ngueto Yambaye, ancien ministre de l’Economie, du Plan et du Développement du Tchad, entend écrire, sous le leadership du Conseil, une nouvelle page de l’institution panafricaine créée il y a 43 ans. Le nouveau directeur général ambitionne d’opérer la modernisation du Fonds avec comme boussole le nouveau plan stratégique 2021-2025 en cours d’élaboration. Cela, à travers le renforcement de la gouvernance et des fonds propres de l’institution, le développement effectif des activités opérationnelles et l’intensification de la coopération avec les Etats dans les 14 pays membres.

Ancien administrateur du Fonds monétaire international qui cumule plus de 25 ans d’expérience, le nouveau directeur général projette d’ouvrir le Fonds aux capitaux privés et à de nouveaux Etats, en vue du positionnement du FAGACE comme un partenaire stratégique de développement en Afrique.

Pour ce faire, Ngueto Yambaye entend attacher la nouvelle à l’ancienne. « Je voudrais aussi saluer le travail remarquable de tous mes prédécesseurs et féliciter particulièrement Mme Minafou Coulibaly-Koné, la directrice générale dont l’action a porté le Fonds à des standards plus élevés grâce aux réformes courageuses. Soyez rassurés que tous ces acquis, glanés durant ces dernières années seront capitalisés, consolidés et utilisés à bon escient », a promis le nouveau directeur général dont la motivation est aussi grande que les défis du FAGACE.