Afrique centrale : rencontre de haut niveau pour des solutions aux artistes et acteurs culturels

CULTURE – Le 19 juin, s’est tenue une rencontre virtuelle de haut niveau entre les artistes et acteurs culturels de la sous-région Afrique centrale. C’est une rencontre organisée par le bureau Afrique de l’Unesco, en prélude de la fête de la musique.

« La résilience des artistes et acteurs culturels de la sous-région Afrique centrale face aux crises », c’est le thème de cette rencontre virtuelle dénommée « ResiliArt ». Comme pour dire, malgré la Covid-19, l’art démontre aujourd’hui sa résilience.

La Covid-19 n’a pas rendu la tâche facile aux artistes et acteurs culturels. C’est pour trouver des solutions à court, moyen et long termes aux défis et problèmes engendrés par l’apparition de la pandémie que cette discussion régionale en ligne est organisée. Elle a réuni les ministres de la culture, les créateurs, bref, les acteurs culturels et artistiques de l’Afrique centrale et d’ailleurs.

Globalement, la réunion avait pour objectif de mener une réflexion solide sur l’impact socio-économique de la covid-19 sur la culture. Il a aussi permis de partager les bonnes expériences et les bonnes pratiques des régions voisines et sortir des propositions d’actions concrètes pour soutenir le milieu culturel et créatif en cette période de crise.

Il est à noter que cette discussion qui a réuni plus de 200 participants, fait suite à la conférence globale lancée le 15 avril par la directrice générale de l’Unesco et à la réunion en ligne des ministres de la Culture .