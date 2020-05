Affaire Yaya Dillo : les avocats de la Fondation grand cœur, dénoncent le laxisme dans le traitement du dossier

Les avocats de la Fondation grand cœur et de la Première dame, Hinda Deby Itno, ont lors d’un point de presse animé ce jour 29 mai à la maison des médias, dénoncé le laxisme dans le traitement de leur dossier contre Yaya Dillo Djerou Bertchi. Leur correspondance adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de N’Djamena en date du 28 mai 2020 est restée sans suite.

Dans la lettre adressée au procureur que tchadinfos.com détient, une copie, suite à la plainte déposée le 11 mai 2020 contre Yaya Dillo Djerou Bertchi, les avocats disent saisir la police judiciaire aux fins d’auditionner les parties sur procès-verbal régulier. Ils précisent qu’en date du 14 mai leurs clients ont été auditionnés, mais le représentant suspendu de la CEMAC au Tchad ne s’est pas présenté malgré les multiples convocations pour présenter sa déposition. « Depuis deux semaines, nous constatons qu’il y a un laxisme avéré qui n’honore pas notre administration judiciaire et cela ne peut se justifier », soutiennent les avocats.

Ils demandent au procureur de la République près le tribunal de grande instance de N’Djamena de bien vouloir interpeller dans les plus brefs délais Yaya Dillo afin qu’il soit auditionné pour faire avancer la procédure.

Il faut préciser que la Fondation grand cœur et la Première dame sont représentées par Me Athanase Mbaigangnon, Me Djimadoum Koumtog et Me Christophe Sangnodji.

Yaya Dillo est poursuivi pour injures et diffamation à l’encontre de la Première dame et de la Fondation grand coeur. En effet, dans un direct sur Facebook, il a déploré la gestion de la pandémie du Covid-19 par le gouvernement. Il a porté des accusations et indexé la Fondation Grand Cœur qui à son avis serait de trop dans la gestion de cette crise sanitaire. Yaya Dillo avait demandé au chef de l’État, Idriss Deby Itno, d’écarter sa femme de cette gestion.