Adresse à la nation : « le Gouvernement de transition est à pied d’œuvre en vue de nous permettre de respecter à la lettre les engagements pris par le Conseil Militaire de Transition devant Dieu et le peuple »

Dans adresse à la nation, le président du Conseil Militaire de Transition informe que le Gouvernement de transition est à pied d’œuvre en vue – ‘’de nous permettre de respecter à la lettre les engagements pris par le Conseil Militaire de Transition devant Dieu et le peuple’’.

Faisant allusion La feuille de route adoptée lors du récent Conseil des Ministres qui est assorti d’un agenda bien défini et contraignant, fixe le cap du futur et de l’avenir de notre pays.

« J’instruis fermement le Gouvernement de transition à veiller à l’exécution rigoureuse et sans tarder des actions indexées dans la feuille de route. Le temps n’attend pas et toutes les diligences possibles et imaginables doivent être mises au point à cet effet » lance-t-il.

Dans ce vaste chantier de portée nationale, la contribution toutes les filles et fils du pays est attendue car selon le président du CMT, aucune compétence n’est de trop quand il s’agit de poser les balises de la refondation de la Nation. « J’invite toute la classe politique, la société civile et toutes les autres composantes sociales à une totale mobilisation patriotique, à la dimension de notre défi commun » a-t-il appelé.

Au titre des actions urgentes à réaliser, est selon lui la mise en place du Conseil National de Transition qui fera office de parlement. « Au regard du rôle combien important du CNT dans le dispositif de la transition, il est impérieux d’accélérer la procédure de désignation des membres dudit organe, suivant la grille de répartition et les critères prévus »

De même, il souligne l’impérieuse nécessité d’une conduite rapide de la phase préparatoire des assises du Dialogue National Inclusif. « Point n’est besoin de relever que cette rencontre est éminemment importante pour le futur de notre pays » poursuit Mahamat Idriss Deby.