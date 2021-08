Adresse à la nation : « La paix, la stabilité et la sécurité sont la matrice qui fondent toutes les actions du CMT » Mahamat Idriss Deby

Le président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby a adressé un message à la nation à l’occasion de la célébration de la 61ème fête de l’indépendance du Tchad.

Dans son discours de l’indépendance, le président du CMT a insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale en vue de consolider l’atmosphère de paix dans le pays

« La paix, la stabilité et la sécurité sont la matrice qui fondent toutes les actions du CMT. C’est à juste raison que des ressources conséquentes ont été mobilisées pour assurer la sécurité des personnes et des biens, préserver l’inviolabilité de notre territoire, et garantir la stabilité »

Mahamat Idriss Deby souligne que la paix et la stabilité prennent d’abord racine dans les familles et les communautés. « C’est à travers des comportements responsables, dictés par l’amour de la patrie et l’intérêt national que nous pouvons consolider et cimenter les acquis en matière de paix, d’unité et de stabilité » poursuit-il.

Dans le même élan d’appel à l’union, le président du CMT a salué les décisions courageuses des frères et sœurs qui ont décidé, en toute liberté, de revenir au pays et d’apporter leur note à la symphonie de la réconciliation nationale.

« Je lance, dans la même veine, de manière solennelle, un appel pressant, aux politico-militaires. Ils ont l’obligation patriotique de reconsidérer leurs positions et revenir nous retrouver pour une impulsion collective de la dynamique de l’unité nationale et du vivre-ensemble. S’il y a une seule lutte qui doit mobiliser nos forces et fédérer nos énergies, c’est bien la lutte contre pauvreté et le sous-développement. C’est ensemble que nous réussirons à bâtir une nation tchadienne forte, respectée et jouissant de toute sa place dans la nouvelle configuration de la géopolitique mondiale »