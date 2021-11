Adoum Moustapha Brahimi veut combattre Boko Haram dans le Lac

Adoum Moustapha Brahimi est nommé gouverneur de la région du Lac. Lors de sa prise de fonction, il oriente sa mission dans la lutte contre la secte Boko Haram.





La province du Lac a un nouveau gouverneur : Adoum Moustapha Brahimi. Il a été installé dans ses fonctions le 12 novembre à Bol. Il remplace Mahamat Fadoul Mackaye.



Lors de la passation de service, le nouveau gouverneur s’est engagé à lutter contre un certain nombre de problèmes qui minent la région. Notamment, les conflit intercommunautaires, la secte Boko Haram. “Dans ce contexte tout à fait particulier, notre mission s’annonce difficile mais pas impossible. Il nous faut dès lors, capitaliser les efforts déjà déployés sur le terrain par l’administration provinciale, sous la clairvoyance du gouvernement tchadien appuyé par ses partenaires techniques et financiers”.



Au delà des points précités, le Lac fait face à des défis sécuritaires et le problème humanitaire persiste encore. “Il s’agit là de la voie royale susceptible de conduire la Province du Lac, vers la relance socio-économique, car il est indéniablement prouvé que sans la sécurité, il n’y a pas de développement”.