Adoum Moussa Adoum est désigné président du CONITE par intérim

Le Conseil National des Importateurs et Exportateurs et Transitaires (CONITE) a désigné Moussa Adoum Moussa comme président intérimaire du Conseil qui sera chargé d’organiser l’Assemblée Générale Elective et les affaires courantes.

Par Ordonnance au pied de la requête n°116/PTC/NDJ/2021, le Tribunal de Commerce de N’Djaména a, en date du 26 Novembre 2021, ordonné qu’il préside la destinée du CONITE afin d’organiser l’Assemblée Générale Elective et de gérer par la même les affaires courantes.

“Se référant aux termes de cette ordonnance du tribunal de commerce de N’Djamena qui est exécutoire sur minute et avant tout enregistrement, l’administration dudit conseil revient uniquement au sieur Moussa Adoum Moussa qui est investi de ce pouvoir par la justice comme president du CONITE” affirme le Secrétaire général sortant du Conite, Mahamat Nour Abakar.

Le SG de poursuivre – “Nous demanderons à tous les Importateurs, Transitaires, Investisseurs, Industriels et Exportateurs affiliés au CONITE et à tous nos partenaires de collaborer avec le Président Moussa Adoum Moussa pour la bonne marche de notre organisation. Tout acte posé par quiconque sans mandat expresse de l’actuel président est nul et de nul effet”

Le Conite est créé en 2013 et autorisé à fonctionner sous le folio n°011/PR/PM/MISP/DGGCNDDI/SG/2013.