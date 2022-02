“Accorder d’interview à la direction de la communication de la Présidence n’honore pas le chef d’Etat qu’il est”, Dr Evariste Ngarlem Toldé

Diffusé dans les médias publics, l’entretien du président de transition avec sa direction de communication n’est pas apprécié par le politologue, Dr Evariste Ngarlem Toldé, qui y voit, toutefois, un « examen de passage réussi».

« Exclusif », a écrit sur Facebook la Présidence de la République, le 21 février, pour désigner l’entretien que le président de transition a accordé à sa direction de communication, préenregistré et diffusé quelques heures plus tard. Des extraits ont déjà mis l’eau dans la bouche des internautes, d’aucuns commençaient à s’impatienter.

Dans l’interview, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, s’est exprimé sur des sujets comme le renforcement des forces tchadiennes au Mali, la coopération avec la république centrafricaine, ou encore le pré-dialogue avec les politico-militaires qu’il veut inclusif. Mais, la méthode utilisée par le président de transition est critiquée par le politologue, Dr Evariste Ngarlem Toldé.

« Le président de transition ne peut accorder d’interview qu’à un organe de presse, audiovisuel ou écrit. Mais accorder d’interview à son service de communication veut dire que c’est un exercice qu’il est en train de vouloir mettre en pratique. Essayer de voir comment il peut tenir face aux journalistes. Et peut-être qu’il a tenté cela comme un examen de passage. Et c’est pratiquement réussi. Mais, c’est la peur des médias », décrypte Dr Toldé.

L’enseignant-chercheur à l’université de N’Djaména va un peu plus loin. « Ce genre de pratique n’honore pas le chef de l’État qu’il est. Parce qu’il a récemment dit qu’il va collaborer et travailler avec la presse. Et il n’y a pas de raison pour qu’il privilégie sa direction de communication au détriment des autres médias. Si c’est pour s’assumer sur des sujets comme il l’a fait, depuis le retrait de la France, la situation au Mali, la rencontre avec le président centrafricain, etc. ça serait bien que ce soit avec des journalistes. Mais pas seulement avec sa direction de communication dont on connaît bien la mission précise ». L’ancien journaliste espère que cela ne puisse être une « habitude qui ne fera que léser les médias publics et privés ».