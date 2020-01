Accord gouvernement-plateforme syndicale : le MPS se félicite

POLITIQUE – Le MPS se dit satisfait de la signature d’accord entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative ce 9 janvier 2020 et les encourage à signer le pacte social triennal.

C’est par communiqué signé de son chargé de communication Me Jean-Bernard Padaré que le Mouvement patriotique du Salut (MPS) exprime sa satisfaction quant au dénouement de la grève enclenchée par la plateforme syndicale revendicative. Pour le MPS, la signature de cet accord survenu ce 9 janvier 2020 est le résultat de l’implication personnelle du président de la République. “Le président de la République, soucieux du bien-être de la population en général et des travailleurs en particulier, a fait parler sa fibre sociale par cet acte hautement symbolique, malgré la conjoncture économique et financière difficiles”, écrit Me Jean-Bernard Padaré.

En outre, le MPS dit encourager les parties prenantes à conclure au plus vite un pacte social pluriannuel afin de permettre au Tchad de créer des conditions propices à son développement.