Accompagnement de la transition : le plaidoyer de Mahamat Idriss Déby Itno à l’endroit de l’ONU

La 76e Assemblée générale des Nations unies a été ouverte le mardi 21 septembre dernier à New York. Le Président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno a livré sa déclaration par visioconférence ce jeudi.

Dans sa déclaration, le chef de l’Etat tchadien a balayé plusieurs thèmes à savoir la pandémie de Covd-19 où il a dénoncé le déséquilibre entre les pays développés et les pays pauvres au sujet de la vaccination; la situation sécuritaire chaotique en Libye qui impacte le Sahel; le terrorisme dans le Sahel et le basin du Lac Tchad où il réitère le souhait que la force conjointe du G5 Sahel soit placé sous chapitre VII de la Charte de l’ONU pour lui permettre d’avoir un financement pérenne; la réforme de l’ONU et notamment le Conseil de sécurité réclamée par l’Afrique, etc.

Mais la grande partie de la déclaration de Mahamat Idriss Déby Itno est un plaidoyer au sujet de la transition au Tchad. Il est revenu sur les circonstances de la mort du président Déby, la mise en place de la transition avec une feuille de route axée sur :

le Renforcement de la Sécurité et de la Défense ; l’Organisation du Dialogue inclusif et la Consolidation de la Paix et de l’Unité Nationale ; le Renforcement de la Bonne Gouvernance et de l’État de Droit.

“La mise en œuvre de cette Feuille de Route, dont le coût est estimé à près de 1,3 milliard de dollars, hors de la portée du Tchad tout seul, nécessite un accompagnement conséquent de nos partenaires, à travers une mobilisation urgente des ressources financières attendues”, plaide le président du Conseil militaire de transition.

Le PCMT en appelle à un “soutien fort” de la communauté internationale au regard d’énormes difficultés d’ordre sécuritaire, économique, financier et sanitaire auxquelles le Gouvernement de Transition fait face.

Comme garanties, il a assuré que “toutes les dispositions nécessaires” sont prises pour la tenue d’un dialogue national inclusif. Un dialogue pour lequel, rappelle-t-il, un un comité technique spécial a été créé pour préparer et faciliter la participation des politico-militaires.

Mahamat Idriss Déby n’a pas perdu de vue les consultations pour la mise en place bientôt du Conseil national de transition.

En exhortant les Tchadiens qui sont hors du pays à rentrer “sans crainte ni hésitation”, le PCMT assure que le processus de réconciliation nationale est engagé et, évolue à un “rythme apprécié tant par les acteurs nationaux concernés que par la plupart de nos partenaires”.

“Conscient de notre tâche à assumer devant l’histoire et devant le peuple tchadien, je voudrais rassurer cette auguste Assemblée que rien n’entamera notre engagement et notre détermination à conduire à son terme le processus de transition en cours”, insiste le président de la transition.