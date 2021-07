Accès à l’eau : la situation est alarmante dans certaines localités de Wadi-Fira

Au Tchad, l’accès à l’eau dans les milieux ruraux les plus reculés pose un sérieux problème. A l’est du pays, dans certaines localités de la province de Wadi-Fira, située à 1000 km de la capitale, les populations ne comptent que sur des puits traditionnels contenant des débris des animaux pour étancher leur soif. Conséquences : maladies hydriques puis la mort.

Dans les villages Bendjedid, Irguita et Yaoda, la recherche de l’eau est devenue une activité à part entière. Pour qu’un habitant s’approvisionne en eau, il lui faut parcourir une longue distance et attendre des heures autour de l’unique puits que compte chacun de ces villages.

Un ingénieur spécialisé dans le domaine de l’eau travaillant dans la zone et qui requiert l’anonymat informe que “les enfants ne fréquentent pas l’école, ils sont toujours en permanence à la recherche d’eau pour leur ménage et pour les animaux domestiques’’

Les rares puits existants sont construits de manière traditionnelle. Les eaux de ces puits contiennent des éléments en suspension notamment des débris animaux et végétaux. « En plus, les eaux de ces puits contiennent de micro-organismes très dangereux pour la santé. Ces eaux du puits ne sont pas du tout protégées », décrie-t-il.

Selon cet ingénieur, les maladies hydriques constatées sur place les plus fréquentes sont la fièvre typhoïde et la bilharziose. ‘’ Souvent les enfants de moins de cinq ans souffrent beaucoup de problèmes des maux de ventre qui entrainent souvent la diarrhée accompagnée de vomissement et cause la mort’’.

Pour secourir en urgence ces populations, l’ingénieur propose de curer le fond de puits, en suite d’évacuer toutes les eaux, de construire une margelle pour éviter que les saletés et les animaux n’y tombent, et, en fin, le traitement de l’eau à l’aide d’eau de javel. Mais aussi la distribution d’eau de javel à chaque ménage tout en les formant sur le dosage d’utilisation.

« Je demande aux personnes de bonne volonté de venir en aide à ces personnes qui n’ont pas accès à l’eau de qualité et en particulier le gouvernement de la République du Tchad avec le ministère en charge de l’Hydraulique d’assister cette population souffrante en leur réalisant des ouvrages hydrauliques – puits modernes, forages ou un château d’eau », lance-t-il ce cri d’alarme.