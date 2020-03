Abéché : pas de réduction de budget des établissements du supérieur

Pour l’exercice 2020-2021, les budgets des établissements du supérieur d’Abéché gardent leurs lignes budgétaires de l’année 2019-2020. Le conseil d’administration en a décidé ainsi.

Il n’y a pas eu réduction de budget des établissements du supérieur à savoir l’université Adam Bakar, l’Ecole nationale supérieure et l’institut national supérieur des sciences techniques d’Abéché (INSTA). Les universités bénéficient d’un budget prévisionnel pour six mois en attendant la révision de la politique budgétaire entre juin et juillet prochain.

L’INSTA a un budget de plus 920 millions de FCFA contre 842 millions en 2019. L’école normale supérieure d’Abéché (ENSA) a un budget de plus 167 millions de FCFA pour son fonctionnement. L’université Adam Barka a un budget de 1 milliard 155 millions de FCFA.

Ces trois institutions ont leurs propres recettes, constituées essentiellement des droits d’inscriptions des étudiants. Il y a aussi des arriérés dans les budgets de 2019 où le trésor public n’a pas tout honoré.