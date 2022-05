Abéché : le maire de la ville demande aux parents d’empêcher leurs enfants à sortir dans les rues manifester  

Le maire de la ville d’Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam appelle, par un communiqué, à la vigilance et à un esprit responsable de toute la population face à l’appel à la manifestation lancé par un groupe de jeunes.

Le maire d’Abéché dit avoir constaté avec regret que des personnes ‘’mal intentionnées font circuler des rumeurs et des informations non fondées pour perturber la quiétude des paisibles citoyens’’.

Fort de ce constat, le maire demande à toute la population de cultiver la paix, le bon vivre-ensemble et la cohabitation pacifique au lieu d’attiser la haine et le mépris de l’autre.

Le bourgmestre de la ville appelle à cet effet à la vigilance et à l’esprit responsable de toute la population et plus particulièrement celui des parents pour empêcher leurs enfants à ne pas répondre à ceux qui appellent à la manifestation pour poser des actes de vandalisme.

« Nous luttons pendant cette période de transition pour une atmosphère calme » conclut-il.