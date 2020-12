Abéché : le gouverneur du Ouaddaï lance les travaux de l’atelier de formation sur la protection sociale

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat a lancé ce matin à l’ADETIC, les travaux de l’atelier de formation sur la protection sociale. C’était en présence de plusieurs autorités de la place et des partenaires au développement.

Cet atelier de cinq jours regroupe une vingtaine de participants venus de trois provinces notamment: le Sila, le Wadi-Fira et le Ouaddaï. Cette formation est organisée par le ministère de l’économie, de la planification du développement et de la coopération internationale avec l’appui financier et technique de L’UNICEF.

Dans son intervention, le Chef de Bureau/UNICEF Abéché Marcellin Mambo Kalubinda a relevé que cette stratégie en cours de révision vise à mettre en place un système efficace et intégré de protection sociale couvrant les risques, réduisant la vulnérabilité et améliorant l’accès de tous aux services sociaux de base. Marcelin Mambo a réitéré l’engagement de son institution à accompagner le gouvernement du Tchad dans l’élaboration de la Stratégie nationale de protection sociale.

Donnant le coup d’envoi des travaux de cet atelier, le gouverneur de la province du Ouaddaï Brahim Seid Mahamat a souligné que la protection sociale est de plus en plus perçue au plan national comme une composante clé des stratégies de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité de la population. Il a en fin exhorté les participants d’être ponctuels et assidus pour la réussite de cette formation.