Abakar Saleh Chahaimi, de l’interprète du chef de l’État à ambassadeur du Tchad au Nigeria

NOMINATION – Abakar Saleh Chahaimi, journaliste, interprète et traducteur du chef de l’Etat Idriss Déby Itno est nommé le 26 décembre 2019 ambassadeur du Tchad au Nigéria. Découvrez le parcours riche de cet homme.

Déjà 19 ans, Abakar Saleh Chahaimi est l’interprète personnel et officiel du président de la République. Mais l’expérience de cet homme va au-delà. Né le 18 septembre à Abéché, Abakar Saleh Chahaimi est le fruit de grandes universités africaine et occidentale. En 1989, il intègre l’université Marien Ngouabi du Congo Brazzaville d’où il sort nanti d’une licence en Lettres option anglais. Poursuivant ses études, Abkar Saleh Chahaimi s’inscrit à l’université de Londres en Grande Bretagne et en sort avec un diplôme de langue étrangère (anglais) avant de s’envoler pour les Etats-Unis. Au pays de l’oncle Sam, il intègre l’université de Syracuse de New York où il sort diplômé en journalisme.

L’ancien secrétaire de l’Union des journalistes tchadiens a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques dont le Diplôme d’honneur du gouvernement américain, décerné par le président des Etats-Unis d’ Amérique de l’époque, Bill Clinton en 1995.

Le choix porté sur ce polyglotte n’est pas fortuit. Son parcours universitaire et son expérience lui ont permis de capitaliser une profonde connaissance de l’histoire politique et des enjeux géostratégiques et économiques de la sous-région et de l’Afrique. Il représentera désormais le Tchad auprès de la République fédérale du Nigeria.