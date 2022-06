Affaire SHT : le ministère des Finances dément l’implication du ministre Tahir Hamid Nguilin

C’est l’affaire qui fait grand bruit. Des dizaines de milliards de francs CFA se sont évaporés des comptes de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT). Certaines langues font état de l’implication du Directeur général adjoint de ladite société, Tahir Issa Ali Souleymane, du secrétaire particulier du chef de l’Etat, Idriss Youssouf Boy (limogé hier et interrogé par l’Agence nationale de sécurité) et du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.

Mais dans un communiqué de presse, le coordonnateur de la cellule de la communication du ministère des Finances, Adam Abakar Kayaye informe l’opinion que le ministre Tahir Hamid Nguilin “n’est concerné ni de près, ni de loin” par cette affaire.

En assurant que le ministre vaque “normalement” à ses occupations, il parle d’un “acharnement gratuit” contre lui.