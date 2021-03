Tchad : l’AUF veut relever le défi lié à l’enseignement à distance

EDUCATION-L’Agence universitaire de la francophonie (AUF), compte accompagner les établissements universitaires à travers le numérique pour faire face au défi de l’enseignement à distance. Elle a situé sa position, ce mercredi 3 mars, par visioconférence, avec les responsables de la presse.

’’Les défis de la transition numérique en Afrique centrale et grands Lacs’’, telle est la thématique à laquelle les échanges ont été portées. Un thème relatif à un plan d’accompagnement mise en pied, par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). il présente deux volets, notamment la sensibilisation des autorités politique et des acteurs de la communauté éducative, le lancement d’un appel d’offre pour aider les établissements universitaires à initier, consolider ou perfectionner leur transition numérique.

La mise en réseau des étudiants, enseignants chercheurs ont été des axes principaux de la nouvelle stratégie de l’Agence universitaire de la francophonie. Une stratégie élaborée pendant la période de la pandémie de la covid-19, qui a mis en exergue les inégalités d’accès à l’enseignement à distance notamment en Afrique subsaharienne. Pour toutes les institutions de formation, l’enseignement à distance s’est imposé comme unique alternance pour la continuité a indiqué le recteur de l’AUF, le Pr Slim Khalbous. C’est dans ce sens que le recteur de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), le Pr Slim Khalbous, précise que ’’dans le contexte de la reprise des cours et la menace persistance de la pandémie, l’AUF se positionne comme un acteur pour l’accompagnement des universités et grandes écoles d’Afrique centrale et grands Lacs à la transition numérique afin de faire face au défi de l’enseignement à distance’’.

L’échange a réuni au tour de la table différents représentants des médias des villes où résident les campus numérique francophone de l’AUF à savoir : Bangui, Brazzaville, Bujumbura, Kinshasa, Libreville, Lubumbashi, Ngaoundéré, Yaoundé et N’Djaména.