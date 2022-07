Tchad : Wakit Tamma reprendra la rue le 16 juillet 2022

Le dialogue national inclusif est annoncé depuis quelques mois par le Conseil Militaire de Transition comme une possibilité de restauration de confiance entre tous les Tchadiens d’une part, et d’autre part, de renforcer la démocratie et se jeter sur de nouvelles bases pour la justice et une paix durable au Tchad. Ce rendez-vous qui réunira bientôt les fils et filles du Tchad afin d’entrer dans une nouvelle ère de la politique est perçue de manière assez différente par des citoyens