6e sommet UA-UE : les deux partenaires adhèrent à une vision commune pour 2030

Au terme de leur 6ème sommet qui a eu lieu du 17 a 18 février à Bruxelles, les dirigeants de l’Union européenne et de l’Union africaine ont pris vendredi l’engagement d’adhérer à une vision commune pour 2030.

Il s’agit pour les deux partenaires de construire un avenir commun en relevant ensemble leurs défis.

Sept tables rondes thématiques ont donné l’occasion aux dirigeants européens et africains, de redessiner ensemble les fondations d’un partenariat rénové.

Dans une déclaration commune, les dirigeants africains et européens ont relevé leur volonté de soutenir une Afrique et une Europe prospères et durables. “Nous annonçons un paquet d’investissements Afrique-Europe d’au moins 150 milliards d’euros au service de notre ambition commune pour 2030 et de l’agenda 2063 de l’UA”, lit-on dans la déclaration.

Ce paquet d’investissements s’inscrit dans la stratégie du programme “Global Gateway”, lancé par l’UE en décembre 2021.Global Gateway (GG) va soutenir les investissements dans l’énergie, les transports et les infrastructures numériques alignés sur le deuxième plan d’action prioritaire du programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA-PAP II), relève la déclaration.

GG va aussi accompagner la transition énergétique juste et équitable, en tenant compte des orientations spécifiques et diverses des pays africains. Ce programme GG va soutenir bien d’autres projets, tels que la transition verte, la transformation numérique au service de la connectivité, la croissance durable et la création d’emplois décents, etc.

GG sera complété par des paquets spécifiques visant à soutenir les systèmes de santé et d’éducation. “Nous investirons dans une éducation inclusive et équitable de qualité, en améliorant les cadres stratégiques et juridiques, l’accès à l’éducation et la formation des enseignants“, relève la déclaration.

L’UE a confirmé son soutien au programme commun pour la fabrication de vaccins, de médicaments, de dispositifs de diagnostic, de traitements et de produits de santé en Afrique. Face au défi de la pandémie de COVID-19, l’UE a réaffirmé qu’elle va fournir à l’Afrique au moins 450 millions de doses de vaccins, en coordination avec la plateforme de l’équipe spéciale pour l’acquisition de vaccins en Afrique (AVATT), d’ici la mi-2022. L’UE va également mobiliser plus de 3 milliards de dollars en faveur du mécanisme COVAX, pour faciliter la vaccination sur le continent africain. L’Équipe Europe mobilisera 425 millions d’euros pour accélérer le rythme de la vaccination et, en coordination avec le CDC Afrique.

En matière de sécurité, “nous annonçons une coopération renouvelée et renforcée pour la paix et la sécurité, dans le cadre de l’architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), qui est inscrite dans le protocole d’accord UA-UE sur la paix, la sécurité et la gouvernance (2018)“, indique la déclaration.

Ce 6ème sommet UE-UA des 17 et 18 février 2022, était co-présidé par Charles Michel, président du Conseil européen, et Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l’Union africaine.