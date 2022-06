55 filles et femmes formées en leadership

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance a lancé ce lundi 27 juin 2022 un atelier de formation des jeunes femmes et filles leaders à Koundoul.

Placé sous le thème : “leadership féminin”, cet atelier regroupant 55 femmes et filles de différentes provinces du Tchad a pour but de renforcer la capacité de ces dernières pour défendre les acquis des femmes et faire des plaidoyers. C’est une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance et ses partenaires, l’ONU Femme et le Réseau des jeunes femmes et filles leaders du Tchad.

Pour la représentante de l’ONU femme au Tchad, Marie-Josée Kandanga, cette formation vise à former une pépinière relève des filles et des femmes leaders capables de continuer à défendre les droits de la femme au niveau du Tchad et dans toutes les régions du Tchad. “Cette formation c’est pour vous vous préparer à être compétitives dans le monde réel où il y a des garçons et femmes leaders“.

Ouvrant les travaux, la représentante du ministre de la Femme, Moudalbaye Noubandissem Appoline, affirme que le développement durable exige que soient assurés les droits de la femme, l’égalité des chances et la pleine participation des femmes aux instances de prise de décision. “Vous êtes des futures leaders dotées des capacités d’influencer le changement dans la sphère comme la nôtre, d’où la nécessité pour vous de renforcer vos capacités pour être capable de façonner et d’influencer une génération”, conclut Moudalbaye Noubandissem Apolline.

Pendant quatre jours, ces filles et femmes seront outillées sur des thématiques telles que l’engagement de la femme dans le processus de la paix et l’implication de la jeune fille et femme dans la gestion de la chose publique.