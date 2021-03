50 demandeurs d’emploi formés par l’ONAPE en menuiserie bois et métallique obtiennent leurs attestations

L’ONAPE a procédé ce vendredi à la remise des attestations de 50 demandeurs d’emploi formés en menuiserie bois et construction métallique. La cérémonie s’est déroulée à N’Djamena.

Après trois mois de formation en menuiserie bois et métallique, les demandeurs d’emploi sont outillés pour s’insérer dans le marché de l’emploi.

Selon le représentant du ministère de la Fonction publique et de l’Emploi, le choix de former les demandeurs d’emploi en construction métallique et menuiserie bois n’est pas le fruit du hasard – « mais il résulte du fait que, ce sont des créneaux porteurs dans notre pays qui est en perpétuel construction. »

L’ONAPE à travers cette formation au bénéfice de 50 jeunes cherche à lutter contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté. « Face à l’aggravation de la crise de l’emploi des jeunes, il devient crucial de réaliser des actions de formation au bénéfice de nos jeunes filles et garçons à la recherche de l’emploi » conclut le président du conseil d’administration de l’ONAPE, Mahamat Tahir Kherallah