lundi 20 juin 2022
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4506طالبا وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو حزيران 2022م بولاية وداي

Tchadinfos
Tchadinfos
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جلس صباح اليوم الإثنين العشرون من يونيو حزيران 4506طالبا وطالبة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو حزيران2022م ،بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي .

وجرت الانطلاقة الرسمية لامتحانات الشهادة الثانوية البكالوريا “بالثانوية الوطنية الفرنسية العربية لمدينة أبشي”باعتبارها المركز رقم1بالمدينة ،وبحضور الأمين العام لولاية وداي أبكر حسين ديديقي ،ورئيس أكاديمية الشرق هارون آلوا ،ورئيس بعثة الشهادة الثانوية لولاية وداي ورئيس المركز رقم 1 ،بشير بركو محمد ،بجانب حضور عدد من السلطات الإدارية والمخولة في قطاع التعليم الثانوي والمراقبين .

في كلمة الأمين العام لولاية وداي أبكر حسين ديديقي أثناء اطلاقه ،أشار إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية مثلها كبقية الإمتحانات السابقة ،وحث الطلاب على الهدوء في حل الإمتحانات وتظليل الصعاب ،والاعتماد بالنفس .
وتمنى في ختام حديثه حظا سعيدا لهم .

من جهته رئيس أكاديمية الشرق ،هارون آلوا ،نبه الطلاب بمخاطر الغش وعواقبها الوخيمة تجاه الممتحن ،وماتترتب عليه من عقوبات .
داعيا الطلاب إلى الثقة بالنفس ،وكسر هواجز الخوف لتخطي المرحلة والدخول بثقة تامة في مرحلة الدراسات الجامعية .

وختمت الانطلاقة بافتتاح أول ظرف لمادة اللغة الفرنسية كأولى مادة لكافة المساقات وتم توزيع الأسئلة للممتحنين .

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة لجنة امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2022م ،درجت ضمن ممنوعات دخول الممتحنين في القاعات عدد من المقتنيات من بينها “الأقنعة كاش ني ،مناديل الورق ،أزندة توليع السجاير ،الهواتف المحمولة بكافة أشكالها والسماعات “

Tchadinfos
Tchadinfoshttp://tchadinfos.com

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