4 nouveaux membres du gouvernement ont prêté serment

Les nouveaux membres du gouvernement du 25 février dernier ont prêté serment ce matin devant le Chef de l’État.

Ce sont 4 sur les 5 nouveaux membres du gouvernement qui ont prêté serment. Il s’agit du ministre délégué à la Présidence chargé des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Djimadoum Tiraïna; du ministre de la Fonction Publique, Adoum Forteye Amadou ; de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Alladjim Naorgué et celui de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleymane Abakar Adoum.

La constitution tchadienne prévoit que les hauts cadres de l’Etat prêtent serment avant leur entrée en fonction. Toutefois, le caractère confessionnel qui a fait tant de débats a été ôté par la constitution de la 4ème République révisée en décembre 2020.