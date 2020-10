2e Forum National Inclusif : “Je dis haut et fort que personne n’est exclu de ces assises qui visent au premier chef à consolider l’unité nationale et à renforcer la démocratie à la base”, Idriss Deby Itno

Le Chef de l’Etat, Idriss Deby Itno a procédé ce jeudi, au palais du 15 janvier à l’ouverture du deuxième forum national inclusif. Il a appelé les participants d’analyser l’efficacité opérationnelle des institutions et tirer des leçons qui s’imposent.

Deux ans après le 1er forum qui a conduit au réaménagement des institutions de la République, le maréchal du Tchad reconnait que – ‘’ certaines d’entre elles ont mieux fonctionné et d’autres ont montré des signes des faiblesses’’.

Selon lui, il est absolument important et capital de voir les réalités en face et d’identifier les problèmes majeurs qui exigent des réponses fortes et durables. ‘’Rien de ce qui touche à la vie de la Nation ne doit être occulté’’.

« Aucun sujet n’est tabou. Une réflexion poussée doit se faire pour nous permettre de recenser objectivement les préoccupations réelles et les désidératas profonds des Tchadiennes et des Tchadiens » poursuit le maréchal du Tchad.

Dans son discours, le Chef de l’Etat indique qu’il -‘’est plus que nécessaire de replacer l’État et la Nation au cœur de toutes nos actions’’. Le devenir du pays passe inéluctablement par la concorde nationale, la cohésion sociale et la paix.

« Je dis haut et fort que personne n’est exclu de ces assises qui visent au premier chef à consolider l’unité nationale et à renforcer la démocratie à la base » affirme le président de la République.