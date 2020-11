2e forum national inclusif : les résolutions jugées capitales par le président Deby

Le 2e forum national inclusif vient de s’achever. Plusieurs recommandations ont été faites par les participants. Le maréchal du Tchad , Idriss Deby Itno se félicite des actes adoptés à l’issue des assises.

Dans son allocution de clôture, le chef de l’État a apprécié les différentes résolutions, qu’il s’agisse du réaménagement des institutions ou du renforcement de la stabilité, de la réforme judiciaire ou de la promotion des jeunes et des femmes, ce sont des résolutions jugées capitales qui ont été adoptées. “En matière de réformes, je note un certain nombre d’innovations qui ont été mises en évidence. Il s’agit notamment de la création de la vice-présidence et du Sénat. Dans la quête des solutions aux préoccupations de nos populations, les participants au forum ont aussi opté pour la restauration du poste de Médiateur National et le recentrage du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles“, s’est réjoui Idriss Déby Itno.

La réforme de l’Etat, le régime politique et le réaménagement des grandes institutions, le régime des parlementaires et plusieurs thèmes étaient au menu des discussions. Ces assises viennent d’être clôturées par plusieurs recommandations.

Démarré officiellement le 29 octobre sous la houlette du chef de l’Etat Idriss Deby Itno, ce deuxième grand rendez-vous des Tchadiens pour discuter du devenir de leur pays s’est achevé ce dimanche 1er novembre au palais du 15 janvier. Plus de 600 personnes ont répondu à l’appel pour discuter de l’avenir de la nation.