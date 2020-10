2e forum national : les membres du présidium contestés par les participants

Après la présentation des membres du présidium par la présidente du comité d’organisation, les participants ont aussitôt contesté sa composition.

Le chef de l’Etat présent dans la salle a intervenu lui-même pour remettre de l’ordre. « Nous nous retrouvons ici pour un but essentiel. Beaucoup d’entre vous avaient certainement assisté au premier Forum. Alors on doit trouver le juste milieu pour arrêter les ardeurs. Ce sont vos frères et sœurs, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des représentants des partis politiques dans ce bureau-là. Félicitez le bureau et continuez vos travaux», a instruit le chef de l’Etat.