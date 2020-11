2e Forum national inclusif : voici les résolutions finales

POLITIQUE – Lors de la clôture des activités du deuxième forum national inclusif, le rapporteur général, Djimet Arabi, a fait le point des résolutions. En voici la situation.

28 résolutions sont adoptées :

Sur la réforme en vue de la consolidation de la paix, de l’unité nationale, de la stabilité de l’État, des droits et de la bonne gouvernance



-La suppression du serment confessionnel ou de son caractère confessionnel;

-La levée de la limitation du mandat des élus locaux.

Sur la forme de l’Etat

-Réhabiliter les sous-préfectures comme entités administratives auprès des communes ; -Créer un comité technique chargé de réfléchir sur la question du drapeau ; -Accélérer le processus de transfert des compétences et des ressources entre l’État et les collectivités ; -Allouer des ressources nécessaires au fonctionnement des collectivités autonomes d’ici 2021.

Sur le régime politique et réaménagement des grandes institutions de l’Etat

-Créer un poste de vice-président ; -Créer le Sénat qui sera le représentant des collectivités autonomes ; -Rétablir la Cour des comptes ; -Nommer un médiateur national ; -Remplacer le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par un organe dédié exclusivement à la chefferie traditionnelle ; -Réformer le Conseil économique, social et culturel pour qu’il soit un véritable laboratoire d’idées.

Sur le régime parlementaire

-Instituer un parlement bicaméral avec deux chambres : le Sénat et l’Assemblé nationale ; -Maintenir le statu quo sur les critères relatifs aux capacités intellectuelles des candidats aux élections législatives.

Trois recommandations spéciales



-Prendre des dispositions nécessaires afin de garantir une retraite descente aux fonctionnaires et contractuels du secteur public ; -Ramener l’âge de la candidature à l’élection présidentielle à 40 ans ; -Prendre en main les questions récurrentes de conflits intercommunautaires et de conflit éleveurs-agriculteurs ; -Revaloriser le traitement salarial des forces de défense et de sécurité.

Sur la réforme judicaire

-Accorder plus de moyens à la justice pour améliorer les conditions de travail des acteurs judiciaires ; -Sensibiliser les différents acteurs sur la pratique de la ‘’Diya’’ qui n’est que réparation civile ne faisant pas obstacle à l’action publique.

Sur la promotion de la femme et de la jeunesse

-Accorder un statut spécial au Conseil national des femmes (CONAF) et le conseil national consultatif des jeunes (CNCJ) ; -Mettre en place un observatoire du genre ; -Créer une Agence nationale chargée de l’élaboration et du suivi des projets bancables au profit des femmes, jeunes et des personnes handicapées ; -Créer un Fonds d’appui aux producteurs agricoles et de l’élevage au profit des femmes, des jeunes et des personnes handicapées ; , -Octroyer de manière équitable les crédits bancaires aux femmes et aux jeunes ; -Allouer au Fonds d’entretien routier (FER) des ressources pérennes ; -Créer un comité de relecture du code des personnes et de la famille à l’Assemblée nationale composé du ministre de la femme, des religieux et des députés ; -Ramener le Code électoral et la loi n° 32 pour relecture au Cadre national de dialogue politique