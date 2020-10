2e Forum national inclusif : une boîte électronique sera créée pour les suggestions

les travaux préparatoires du 2e deuxième forum national inclusif ont démarré ce vendredi 02 octobre. C’est au cours d’un point de presse tenu par le comité d’organisation.

Mis en place le 23 septembre, le comité d’organisation du deuxième forum national inclusif a lancé officiellement ses activités. Ledit forum se tiendra du 29 au 31 octobre

2020 au Palais du 15 janvier. Compte tenu de la pandémie à coronavirus, le nombre des participants est limité à 400 personnes.

Par ailleurs, le Comité d’organisation a annoncé la prise des dispositions en créant une boite électronique à suggestions sur son site web. C’est pour permettre aux Tchadiens, aux organisations socioprofessionnelles, partis politiques ainsi que la diaspora d’apporter leurs contributions ou propositions objectives et pertinentes. Le but ultime est de parfaire la modernisation des institutions et de renforcer la démocratie sur la base des 74 résolutions.

Selon la présidente du comité d’organisation, Lucie Beasmda, le deuxième forum vise à faire l’évaluation des 74 résolutions du Forum National Inclusif de 2018, sur la base du rapport du Comité de Suivi et de rédaction de la mise en oeuvre des Résolutions dudit Forum.

“En prélude de la tenue de cet important évènement, il sera organisé des pré-forums en provinces dans les prochains jours. Ces pré-forums décentralisés serviront de cadre d’échanges afin d’écouter, de recueillir des avis et d’impliquer les populations du Tchad profond sur les deux ans de mise en oeuvre des résolutions”, a annoncé Lucie Beasmda